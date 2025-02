Eine 18-Jährige ist am Dienstagabend in der S4 von einem 34-Jährigen belästigt worden. Der Mann setzte sich neben sie, fasste ihr ans Knie und versuchte das Mädchen schließlich am Gehen zu hindern. Glücklicherweise griffen andere Reisende ein.

Julia Amrhein 05.02.2025 - 12:18 Uhr

Eine 18-Jährige ist am Dienstagabend in der S 4 während der Fahrt von Marbach in Richtung Stuttgart Schwabstraße sexuell belästigt worden. Mehrere andere Fahrgäste eilten der Frau schlussendlich zu Hilfe, als besagter Mann auch noch versuchte sie am Gehen zu hindern.