Eine 45-Jährige ist am Freitagmorgen in der Industriestraße in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Unbekannten begrapscht wurde.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine 45-Jährige ist am Freitagmorgen in Erligheim von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Laut Polizei bog die Fußgängerin gegen 6.40 Uhr gerade von der Bönnigheimer Straße in die Industriestraße ein, als ein Mann plötzlich von hinten an sie herantrat und ihr an den Po fasste. Anschließend rannte der Unbekannte die Bönnigheimer Straße entlang in Richtung Ortsmitte davon.

 

Der Unbekannte soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll kurzes, helles oder dunkelblondes Haar gehabt haben. Bekleidet war er mit einer grauen Arbeitshose und einer schwarzen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 43 / 89 10 60 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.