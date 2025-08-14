Eine 29-Jährige schreitet ein, als in Fellbach eine Frau belästigt wird. Dann wird sie selbst bedrängt – die Polizei sucht mit einer sehr knappen Täterbeschreibung Zeugen.
14.08.2025 - 10:27 Uhr
Nach einem Fall von sexueller Belästigung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei Zeugen. Wie das Präsidium Aalen mitteilt, saß am Mittwoch gegen 22 Uhr eine 63 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle in der Karlstraße. Dort soll ein Unbekannter sie angesprochen und an den Oberschenkel gefasst haben.