Eine 29-Jährige schreitet ein, als in Fellbach eine Frau belästigt wird. Dann wird sie selbst bedrängt – die Polizei sucht mit einer sehr knappen Täterbeschreibung Zeugen.

Nach einem Fall von sexueller Belästigung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei Zeugen. Wie das Präsidium Aalen mitteilt, saß am Mittwoch gegen 22 Uhr eine 63 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle in der Karlstraße. Dort soll ein Unbekannter sie angesprochen und an den Oberschenkel gefasst haben.

Eine hinzukommende 29-Jährige schaltete sich ein und versuchte, der Frau zu helfen. Sie wurde von einem Begleiter des Mannes bedrängt, der versuchte, sie im Intimbereich zu berühren. Bevor die Polizei eintraf, entfernten sich die beiden Männer in Richtung Luginsland.

Einer der beiden trug ein weißes Hemd und eine schwarze Kappe, der andere ein schwarzes T-Shirt und eine rote Cap. „Das ist leider das Einzige, was uns bislang an Täterbeschreibung vorliegt“, so ein Sprecher der Polizei. Dennoch hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Wer Hinweise auf die beiden Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 zu melden.