Sexuelle Belästigung in ICE in Stuttgart

Eine 47-Jährige will in einem ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof ihr Gepäck verstauen und bückt sich. Dabei nähert sich eine 81-Jährige von hinten und begrapscht sie im Intimbereich.

Matthias Kapaun 17.01.2025 - 13:12 Uhr

