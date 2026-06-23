Ein noch unbekannter Mann hat am Montagnachmittag ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Linienbus in Leonberg sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Julia Grinschgl 23.06.2026 - 13:17 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Montag ein 13-jähriges Mädchen in einem Linienbus in Leonberg sexuell belästigt. Gegen 17.45 Uhr stieg das Kind am Bahnhof in den Bus der Linie 651 ein, wie die Polizei mitteilt. Der Unbekannte setzte sich neben das Mädchen, sprach es an, legte seinen Arm um die 13-Jährige und seine Hand auf ihren Oberschenkel. An der Haltestelle Strohgäustraße verließ das Kind den Bus und erstattete gemeinsam mit ihrem Vater direkt im Anschluss Anzeige.