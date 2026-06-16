Ein Jugendlicher soll am Montag zwei Frauen auf dem Fahrrad sexuell belästigt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später fassen.

Elisa Wedekind 16.06.2026 - 13:18 Uhr

Ein 15-Jähriger hat am Montag im Leonberger Stadtpark zwei Frauen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Tatverdächtige gegen 11.20 Uhr auf Höhe der Feuerwehr von hinten an eine 16-jährige Radfahrerin heran und schlug ihr während der Fahrt mit der Hand auf das Gesäß. Dies wiederholte er ein zweites Mal und fuhr dann weg.