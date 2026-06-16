Ein Jugendlicher soll am Montag zwei Frauen auf dem Fahrrad sexuell belästigt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später fassen.

Ein 15-Jähriger hat am Montag im Leonberger Stadtpark zwei Frauen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Tatverdächtige gegen 11.20 Uhr auf Höhe der Feuerwehr von hinten an eine 16-jährige Radfahrerin heran und schlug ihr während der Fahrt mit der Hand auf das Gesäß. Dies wiederholte er ein zweites Mal und fuhr dann weg.

 

Gegen 12.10 Uhr belästigte der Jugendliche eine 21-jährige Fußgängerin im Bereich der Steinbeisstraße. Die Frau war aus Richtung Bahnhof im Durchgang der Bahnhofstraße unterwegs, als der Radfahrer von hinten angefahren kam und ihr plötzlich auf das Gesäß schlug. Dann fuhr er in Richtung eines Einkaufsmarktes davon. Die 21-Jährige versuchte den Radfahrer noch zu verfolgen, verlor ihn aber aus den Augen und rief die Polizei.

Einsatzkräfte konnten im Bereich der Römerstraße einen 15-jährigen Radfahrer ausfindig machen, auf den in beiden Fällen die Personenbeschreibung passte. Der Jugendliche flüchtete zunächst in Richtung Stadtpark, konnte jedoch von zivilen Einsatzkräften im Bereich einer Realschule gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.