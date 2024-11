Ein 73-Jähriger betritt am Dienstag auf dem Albplatz eine Toilette mit heruntergelassener Hose und masturbiert anschließend vor einer 14-Jährigen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Philip Kearney 06.11.2024 - 14:25 Uhr

In Stuttgart-Degerloch ist es am Dienstag offenbar zu einem Fall von sexueller Belästigung gekommen. Wie die Polizei berichtet, nahmen Beamte am Nachmittag einen 73- jährigen Mann vorläufig fest, der sich im Bereich einer öffentlichen Toilette am Albplatz vor einem 14 Jahre alten Mädchen entblößt haben soll.