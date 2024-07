Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Feuerbach

Eine 24-Jährige ist in Feuerbach unterwegs, als ein Unbekannter sein Glied vor ihr entblößt und zu onanieren beginnt. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 30.07.2024 - 14:32 Uhr

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Montagnachmittag eine 24 Jahre alte Frau in der Grünewaldstraße in Stuttgart-Feuerbach sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.