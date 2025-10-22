Eine Frau ist in einer Stadtbahn der Linie U7 unterwegs, als ein unbekannter Mann neben ihr anfängt, an seinem Penis zu spielen. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 22.10.2025 - 11:42 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag eine 25-Jährige in einer Stadtbahn sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, stieg die Frau gegen 20.40 Uhr an der Haltestelle Schlossplatz in eine Stadtbahn der Linie U7 in Fahrtrichtung Mönchfeld ein. Bei der Fahrt bemerkte sie demnach, wie neben ihr ein unbekannter Mann an seinem Penis spielte. Die Frau verließ an der Haltestelle Schozacher Straße die Stadtbahn, der Unbekannte fuhr weiter.