Ein 35-Jähriger soll am Samstagabend eine Mutter und ihre Tochter in einem Stuttgarter Schwimmbad sexuell belästigt haben. Es werden Zeugen gesucht.

Maria Fischer Melanie 26.08.2024 - 11:56 Uhr

Am Samstagabend soll ein 35 Jahre alter Mann in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad in Stuttgart-Ost eine 30-jährige Frau und ihre elfjährige Tochter sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.