Eine Reinigungskraft kommt am Dienstag in Stuttgart-Mitte in ihr Arbeitszimmer und trifft dort auf einen 26-Jährigen, der ihre Arbeitskleidung trägt und der Frau seinen Penis präsentiert. Dabei macht er obszöne Bewegungen.

Matthias Kapaun 07.05.2025 - 09:32 Uhr

Ein 26 Jahre alter Mann soll am Dienstagvormittag eine 58 Jahre alte Reinigungskraft in ihrem Arbeitszimmer in der Kriegsbergstraße in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt haben. Davor hatte er sich die Arbeitskleidung der 58-Jährigen angezogen.