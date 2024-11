Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Mühlhausen

Eine 29-Jährige ist am Montagvormittag in Stuttgart unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Radfahrer nähert und sie begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 25.11.2024 - 15:37 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagvormittag am Vier-Burgen-Steg in Stuttgart-Mühlhausen eine 29 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.