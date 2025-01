Eine Frau wird in einem Parkhaus in Stuttgart-Mitte von einem Unbekannten verfolgt. Sie schließt sich in ihr Auto ein, er beginnt neben dem Beifahrerfenster zu onanieren. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 07.01.2025 - 11:02 Uhr

