Ein Exhibitionist hat sich am Mittwoch in Waiblingen vor einer 63-jährigen Frau entblößt – dabei stand er in einem Gebüsch.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Ein Exhibitionist hat am Mittwochmittag in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) eine Frau belästigt. Wie die Polizei berichtet, war die 63-Jährige gegen 12.30 Uhr zu Fuß an der Rems unterwegs. Sie kam aus Richtung der „Fischtreppe“ und ging den „Müllersteig“ hinauf. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann überholt, der kurz darauf ein Stück weiter oben mit geöffneter Hose im Gebüsch stand.

 

Als die Frau auf seiner Höhe war, sprach der Unbekannte sie an und fragte, ob sie seinen Penis berühren wolle. Dieser sei dabei erigiert gewesen. Die Frau lehnte ab und entfernte sich zügig.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:

  • Jünger als 30 Jahre und von sportlicher Statur
  • Dunkle Haare, helle Hautfarbe, dunkle Augen
  • Er sprach akzentfreies Deutsch
  • Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und führte einen Roller beziehungsweise E-Scooter mit sich

Der Polizeiposten Hohenacker geht dem Vorfall nach und hofft unter der Telefonnummer 07151/82149 auf Hinweise zu dem noch unbekannten Mann.