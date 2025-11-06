Ein Exhibitionist hat sich am Mittwoch in Waiblingen vor einer 63-jährigen Frau entblößt – dabei stand er in einem Gebüsch.

Sascha Sauer 06.11.2025 - 15:53 Uhr

Ein Exhibitionist hat am Mittwochmittag in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) eine Frau belästigt. Wie die Polizei berichtet, war die 63-Jährige gegen 12.30 Uhr zu Fuß an der Rems unterwegs. Sie kam aus Richtung der „Fischtreppe“ und ging den „Müllersteig“ hinauf. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann überholt, der kurz darauf ein Stück weiter oben mit geöffneter Hose im Gebüsch stand.