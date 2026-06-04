Ermittler in Deutschland und Großbritannien finden Aufnahmen von Frauen, die unter Drogen stehen und vergewaltigt werden. Die Spur führt in die Niederlande.
04.06.2026 - 13:33 Uhr
Rotterdam - Die niederländische Polizei hat vier Männer unter dem Verdacht festgenommen, Frauen aus ihrer direkten Umgebung betäubt und dann vergewaltigt zu haben. Bei den Frauen handelte es sich der Polizei zufolge um die Partnerinnen der Männer. Der Missbrauch sei gefilmt und die Aufnahmen seien verbreitet worden, teilte die Polizei in Rotterdam mit.