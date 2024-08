Eine 25-Jährige war in Bietigheim-Bissingen auf dem Weg zu ihrem Auto, als plötzlich ein Mann mit entblößtem Glied auf sie zu rennt. Der Unbekannte versucht sich an der Frau zu reiben – doch die setzt sich lautstark zur Wehr.

In Bietigheim-Bissingen ist am Montagabend wieder eine Frau von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 25-Jährige gegen 17 Uhr auf dem Weg zu ihrem Auto, dass in der Straße „Im Aurain“ geparkt war. Schon unterwegs war ihr ein Mann aufgefallen, der sich merkwürdig verhielt – und ihr Bauchgefühl sollte recht behalten: Der Unbekannte rannte plötzlich auf die Frau zu, zog seine Hose herunter und versuchte sich und sein entblößtes Glied an der Frau zu reiben.

Die 25-Jährige stößt den Angreifer von sich weg

Die 25-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und stieß den Unbekannten heftig von sich weg. Zudem schrie sie ihn an, was den Mann offenbar in die Flucht schlug. Er soll etwa 1,65 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er hatte dunkles Haar und einen dunklen Teint, zum Tatzeitpunkt trug er eine Sonnenbrille und ein khakifarbenes Shirt. Außerdem hatte er eine schwarze Sporttasche bei sich.

Was auffällig ist: Bereits am 25. Juni hat sich in Bietigheim ein ganz ähnlicher Fall abgespielt. Eine 16-Jährige hatte an einer Ampel in der Stuttgarter Straße auf Höhe des Klinikums gewartet, als sie plötzlich von einem Mann gepackt und festgehalten wurde. Dieser hatte ebenfalls sein Glied entblößt und stieß mit seinem nackten Unterleib mehrfach gegen das Mädchen. Der Angreifer war auch in diesem Fall geflohen, nachdem die 16-Jährige ebenfalls per Handzeichen und Rufe auf sich aufmerksam machte. Hier wurde der Täter als 20 bis 30 Jahren alter und rund 1,70 Zentimeter großer Mann mit kurzem hellbraunem Haar und Dreitagebart beschrieben.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de (25. Juni) oder alternativ unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de (5. August).