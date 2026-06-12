Nach den sexuellen Übergriffen gegen eine 13-Jährige und eine 57-jährige Frau hatten sich weitere mögliche Opfer gemeldet. Ein Mann wurde laut Polizei in Nürtingen verhaftet.

Gleich zweimal innerhalb von etwa 24 Stunden soll es in Nürtingen zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Am Mittwochnachmittag ist laut Polizei eine 13-Jährige, am Donnerstagnachmittag eine 57-jährige Frau angegriffen worden. Die Polizei berichtet nun von einem möglichen Fahndungserfolg. Die Ermittlungen zur Identität des Verhafteten dauerten aber noch an.

Im Laufe des Donnerstags haben sich laut Polizei zwei weitere Frauen gemeldet, die offenbar von demselben Täter belästigt worden waren. Eine 47-Jährige, die über die polizeiliche Berichterstattung von den Angriffen erfahren hatte, habe beim Polizeirevier Nürtingen Anzeige erstattet. Die Frau sei am Mittwochnachmittag wohl kurz vor dem Angriff auf das 13-jährige Mädchen an der gleichen Örtlichkeit von einem Unbekannten verbal belästigt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden.

Über eine erstattete Online-Anzeige sei außerdem bekannt geworden, dass ein unbekannter Radfahrer am Donnerstag gegen zwölf Uhr eine 35-jährige Fußgängerin im Eichenweg in Nürtingen beim Vorbeifahren unsittlich berührt hatte. Auch diese beiden Taten werden dem Angreifer zugerechnet.

Verdächtiger wurde in Nürtingen festgenommen

Nach den Übergriffen wurde laut Polizei bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eine 25-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, die unter Hochdruck an der Identifizierung und Ergreifung des Unbekannten sowie an der Aufklärung der Taten gearbeitet habe. Am Freitagvormittag sei ein Tatverdächtiger zusammen mit einem Begleiter in Nürtingen vorläufig festgenommen worden.

Der Festnahme gingen umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen voraus, bei denen neben uniformierten Beamtinnen und Beamten auch verdeckt agierende Kräfte eingesetzt wurden, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Identität der Festgenommenen dauern an.

Kritik an Polizei in den sozialen Netzwerken

Im Vorfeld des möglichen Fahndungserfolgs hatte es Kritik in den sozialen Netzwerken gegeben. Bemängelt wurde, dass die Polizei keine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Sexualstraftäters geliefert habe. Die Polizei verweist auf Nachfrage unserer Zeitung auf den Zeit- und Fahndungsdruck. Nach dem zweiten Vorfall am Donnerstagnachmittag hätte so schnell wie möglich eine Meldung herausgegeben werden müssen.

Denn es seien in der Öffentlichkeit Fragen aufgetaucht, warum zwei Mal ein Hubschrauber sowie mehrere Streifenwagen in Nürtingen im Einsatz gewesen seien. Zudem hätten die Angaben zum möglichen Täter in beiden Fällen zunächst miteinander abgeglichen werden müssen.

Die Polizei war mit einem Hubschrauber im Einsatz. Foto: Heidepriem (Symbolbild)

Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich hatte sich am Donnerstag in den Fall eingeschaltet. Über Facebook hatte sich der Stadtchef an die Bürger gewandt und um Vorsicht und Wachsamkeit gerade im Gebiet zwischen Galgenberg und Neckarhausen gebeten. Die Mitbürger sollten verdächtige Beobachtungen der Polizei melden. Der Oberbürgermeister hatte die Kommentarfunktion zu seinem Facebook-Eintrag ausgeschaltet – wohl um Spekulationen, Kommentare und Mutmaßungen zum Täter zu unterbinden.

13-Jährige offenbarte sich ihren Eltern

Die 13-Jährige sei am frühen Mittwochnachmittag mit dem Fahrrad auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs gewesen und von einem unbekannten Mann angegriffen worden, teilt die Polizei mit. In einer angrenzenden Wiese soll es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der 13-Jährigen gekommen sein. Der Unbekannte sei zu Fuß in Richtung Nürtingen geflüchtet.

Nachdem sich das körperlich leicht verletzte Kind zu Hause den Eltern offenbart habe, sei die Polizei verständigt worden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen erfolglos.

Am Donnerstag soll gegen 12.50 Uhr eine 57 Jahre alte Frau auf demselben Feldweg von einem unbekannten Mann offenbar in sexuell motivierter Absicht vom Fahrrad gezogen und angegangen worden sein, so die Polizei weiter. Als sich eine weitere Frau genähert habe, sei der Mann in Richtung Stadtgebiet geflüchtet. Es wurde eine Großfahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, eingeleitet.