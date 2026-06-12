Nach den sexuellen Übergriffen gegen eine 13-Jährige und eine 57-jährige Frau hatten sich weitere mögliche Opfer gemeldet. Ein Mann wurde laut Polizei in Nürtingen verhaftet.
12.06.2026 - 14:04 Uhr
Gleich zweimal innerhalb von etwa 24 Stunden soll es in Nürtingen zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Am Mittwochnachmittag ist laut Polizei eine 13-Jährige, am Donnerstagnachmittag eine 57-jährige Frau angegriffen worden. Die Polizei berichtet nun von einem möglichen Fahndungserfolg. Die Ermittlungen zur Identität des Verhafteten dauerten aber noch an.