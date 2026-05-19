Mehr als 70 Opfer, 130 Vorwürfe: Die Anklage gegen einen Kinderarzt aus dem Havelland unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs ist lang. Das Landgericht Potsdam entscheidet über das Verfahren.
19.05.2026 - 15:01 Uhr
Potsdam - Im Fall des angeklagten Kinderarztes aus dem Havelland wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung geht die Staatsanwaltschaft von mehr als 70 Opfern aus. Laut Anklage sind sie zwischen 2 und 20 Jahre alt und sowohl männlich als auch weiblich, wie das Landgericht Potsdam mitteilte. Die Behörde will rasch über einen Prozess entscheiden.