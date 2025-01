Trainer Iker Romero konnte mit dem Auftritt leben: „Ich bin zufrieden mit der Vorbereitung. Alles ist ok. Wir sind auf einem guten Weg und haben noch mehr als zwei Wochen bis zum ersten Spiel gegen die HSG Wetzlar, in denen natürlich noch viel zu tun ist“, sagte der Trainer des Handball-Bundesligisten SG BBM Bietigheim nach dem 33:31 (13:16) gegen Zweitligist Eulen Ludwigshafen.

Perez trifft am besten

Es war ein Test- und gleichzeitig ein Benefizspiel für Jörg Riexinger, der 2011 beim Handball einen Herzstillstand erlitten hat und für den seine Freunde beim TSV Korntal die inzwischen elfte Auflage organisiert hatten. 400 Zuschauer waren in die Sporthalle Münchingen gekommen. Sie sahen ein ausgeglichenes Spiel, in dem SG-Linkshänder Max Hejny die letzten beiden Treffer zum Endstand markierte. Die meisten Bietigheimer Tore warfen Gonzalo Perez (7/2), Jonathan Fischer (6) und Moritz Strosack (6/3).

Erstmals bei einem Spiel dabei war gegen die Eulen der neue SG-Torwart-Trainer Jürgen Müller. Der 38-Jährige verfügt über reichlich Erfahrung als Spieler im Profibereich, spielte u.a. für den SC Magdeburg (2008 bis 2010) und für den schwedischen Topclub Ystad IF. In der Region stand er beim HBW Balingen-Weilstetten und beim TV Bittenfeld zwischen den Pfosten, für die SG BBM absolvierte er von 2017 bis 2020 insgesamt 34 Erstliga- sowie 59 Zweitliga-Spiele, gekrönt mit dem Erstligaaufstieg 2018.

Dank an HCOB

Nach seiner Ausbildung zum Torwarttrainer beendete Müller im Sommer 2024 seine aktive Spielerkarriere und rückte beim Drittligisten HC Oppenweiler-Backnang auf die Trainerbank. Sowohl dort als auch bei der Talente-Förderung im Verband sammelte er Erfahrung als Coach.

„Zuerst gilt mein Dank den Verantwortlichen des HC Oppenweiler-Backnang, die die Doppel-Lösung für die Rückründe ermöglicht haben“, sagte SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger, denn Müller wird auch weiterhin seinem Trainerjob beim HCOB nachgehen.

Viel Erfahrung

Chefcoach Romero freut sich über die Unterstützung im Trainerteam: „Jürgen passt menschlich sehr gut zu uns. Er ist eine gestandene und positive Persönlichkeit, er bringt viel Expertise und Erfahrung mit und wird unserem Torhüterteam fachlich und mental als auch der gesamten Mannschaft sehr helfen.“ Müller selbst zeigt sich ebenfalls begeistert: „Die SG hat ein großes Ziel und in der Vorrunde bereits bewiesen, dass der Klassenerhalt möglich ist. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Torhütern sowie auf eine spannende Rückrunde.“

Ihren nächsten und letzten Test vor dem Liga-Re-Start am 9. Februar (16.30 Uhr) bei der HSG Wetzlar absolviert das Romeo-Team am kommenden Donnerstag (19 Uhr/Sporthalle am Viadukt) gegen den Zweitliga-Dritten HBW Balingen-Weilstetten.

So geht’s weiter

Bundesliga

SG BBM – HSG Wetzlar (9. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – SG BBM (13. Februar, 19 Uhr), HSV Hamburg – SG BBM (20. Februar, 19 Uhr), SG BBM – THW Kiel (28. Februar, 20 Uhr), VfL Gummersbach – SG BBM (7. März, 19 Uhr), SG BBM – 1. VfL Potsdam (22. März, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM (27. März, 19 Uhr), SG BBM – MT Melsungen (6. April, 16.30 Uhr). (jüf)