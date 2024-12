Es geht Schlag auf Schlag mit den Derbys in der Handball-Bundesliga. An diesem Montag empfängt Aufsteiger SG BBM Bietigheim den TVB Stuttgart – und peilt dabei seinen ersten Heimsieg in dieser Saison an.

„Ich kann euch versprechen, das wird ein geiles Spiel.“ Der Mann, der diesen Satz ausspricht – für den ist das Handball-Bundesliga-Derby zwischen der SG BBM Bietigheim (8:18 Punkte) und dem TVB Stuttgart (4:22 Punkte) an diesem Montag (19.30 Uhr/EgeTrans-Arena) etwas ganz besonderes.

Der gebürtige Stuttgarter Fynn Nicolaus hat von 2018 bis zum Ende der vergangenen Saison für den TVB gespielt und wechselte dann zur SG BBM. „Er hat sich Schritt für Schritt bei uns reingekämpft, setzt in entscheidenden Phasen Impulse, unser Trainer Iker Romero hält große Stücke auf ihn“, sagt Bietigheims Sportlicher Leiter Jochen Zürn und gibt zu bedenken: „Fynn hat drei Jahre lang nicht im Rückraum, sondern am Kreis gespielt.“

Der Positionstausch war genauso der Wunsch des früheren Junioren-Nationalspielers wie sein Vereinswechsel. „Fynn ist ein ehemaligen Jugendspieler von uns, wir hätten ihn gerne behalten, doch er wollte mehr Spielanteile“, erklärt TVB-Trainer und -Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Er weiß genau, dass der 21-Jährige extrem motiviert wird sein wird. Nicht nur deshalb vermutet Schweikardt: „Das wird gegen eine stabile und eingespielte Truppe eine ganz harte Nuss, die wir zu knacken haben.“

Die SG BBM peilt unterdessen mit aller Macht ihren ihren ersten doppelten Punktgewinn in heimischer Halle an. Sieben seiner acht Zähler ergatterte der Aufsteiger auswärts. „Ich hatte in keinem unserer Spiele das Gefühl, dass wir nicht in die Liga gehören“, sagt Zürn mit Blick auf die Zwischenbilanz. Was eben fehlt, ist der erste Heimsieg. „Der Zeitpunkt am Montag wäre keine schlechter“, meint der Geschäftsführer Bastian Spahlinger. Gut 3000 von 4500 Tickets sind verkauft. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr.

Ergebnisse und Termine

SG BBM Bietigheim

1. VfL Potsdam – SG BBM Bietigheim 26:28, SG BBM – Rhein-Neckar Löwen 25:33, ThSV Eisenach – SG BBM 32:35, SG BBM – VfL Gummersbach 30:32, SG BBM – ThSV Eisenach (26:31/DHB-Pokal, zweite Runde), MT Melsungen – SG BBM 26:24, SG BBM – TBV Lemgo Lippe 23:28, Frisch Auf Göppingen – SG BBM 30:25, SG BBM – Füchse 24:38, HSG Wetzlar – SG BBM 21:26, SG BBM – TSV Hannover-Burgdorf 28:28, SG BBM – SC DHfK Leipzig 28:29, SC Magdeburg – SG BBM 35:26, HC Erlangen – SG BBM 25:25, SG BBM – TVB Stuttgart (9. Dezember, 19.30 Uhr), SG BBM – HSV Hamburg (14. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – SG BBM (22. Dezember, 16.30 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – SG BBM (27. Dezember, 19 Uhr), SG BBM – HSG Wetzlar (9. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – SG BBM (13. Februar, 19 Uhr), HSV Hamburg – SG BBM (20. Februar, 19 Uhr), SG BBM – THW Kiel (28. Februar, 20 Uhr), VfL Gummersbach – SG BBM (7. Februar, 19 Uhr)

TVB Stuttgart

SC DHfK Leipzig – TVB Stuttgart 33:24, TVB – SG Flensburg-Handewitt 25:39, HC Erlangen – TVB 25:26, TVB – VfL Gummersbach 28:35, TVB – HSG Wetzlar 23:26, HSC 2000 Coburg – TVB (25:22/DHB-Pokal, zweite Runde), THW Kiel – TVB 29:24, TVB – MT Melsungen 27:36, TBV Lemgo Lippe – TVB 28:24, TVB – SC Magdeburg 25:36, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 33:20, Füchse Berlin – TVB 33:29, TVB – HSV Hamburg 27:28, TVB – Frisch Auf Göppingen 30:26, SG BBM Bietigheim – TVB (9. Dezember, 19.30 Uhr), ThSV Eisenach – TVB ( 14. Dezember, 20 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (23. Dezember, 19.30 Uhr), TVB – 1. VfL Potsdam (27. Dezember, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (8. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (13. Februar, 19 Uhr), MT Melsungen – TVB (22. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (27. Februar, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – TVB (6. März, 19 Uhr).