SG BBM Bietigheim gewinnt in Eisenach

Die SG BBM Bietigheim setzt in der Handball-Bundesliga ein Ausrufezeichen. Nach einer Galavorstellung über 51 Minuten reicht es für den starken Aufsteiger am Ende zu einem 35:32-Sieg beim ThSV Eisenach.

Matthias Häderle 19.09.2024 - 21:14 Uhr

Die SG BBM Bietigheim ist richtig gut angekommen in der Handball-Bundesliga – zumindest was die Auswärtsspiele betrifft: Dem 28:26 bei Mitaufsteiger 1. VfL Potsdam am ersten Spieltag ließ die Mannschaft von Trainer Iker Romero nun vor 2670 Zuschauern ein 35:32 (20:12) beim ThSV Eisenach folgen.