Kapitän Paco Barthe von der SG BBM Bietigheim hört am Saisonende als Profihandballer auf. Nach insgesamt elf Jahren in Bietigheim wird er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Er ist seit 15 Jahren Profihandballer, elf Jahre davon bei der SG BBM Bietigheim. Im Sommer zieht Paco Barthe einen Schlussstrich und beendet seine Profikarriere: „Für mich war es immer wichtig, selbst zu entscheiden, wann ich aufhören möchte. Nun ist es für mich an der Zeit, den Platz frei zu machen und mich ab Sommer auf mein anderes Leben zu konzentrieren“, sagt der Kapitän des Handball-Bundesligisten.

Davor hat er noch ein ganz großes Ziel vor Augen: „Ich habe noch vier Monate vor mir, um alles zu geben und den Weg bis zu unserem großen Ziel zu genießen. Der Klassenerhalt ist für mich und für den Verein so unglaublich wichtig“, sagt der 32-Jährige. Vor dem Auswärtsspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim HSV Hamburg steht die SG BBM mit drei Pluspunkten Vorsprung auf den HC Erlangen auf dem drittletzten Platz. Am Saisonende steigen zwei Teams ab.

Lesen Sie auch

Neben seiner sportlichen Laufbahn führt Barthe ein Ingenieurbüro und plant nun, sich verstärkt auf seine berufliche Tätigkeit und sein Privatleben zu konzentrieren. Der Rückraumspieler hat eine interessante Vita: Er wurde in Stuttgart geboren und wuchs im französischen Hendaye auf. 2012 kam er erstmals nach Bietigheim. Über die U-23-Mannschaft schaffte er in der Saison 2013/14 den Sprung in die erste Mannschaft und war schon bei den ersten beiden Aufstiegen 2014 und 2018 mit dabei.

Bei allen drei Aufstiegen dabei

Zur Saison 2018/19 zog es den Deutsch-Franzosen wieder zu seinem ersten Verein Bidasoa Irun, mit dem er in der spanischen Liga Asobal und der Champions League viel Erfahrung sammelte. Im Sommer 2020 kehrte Barthe nach Bietigheim zurück. Seit 2021 führt er die SG als Kapitän an und trug auch zum dritten Bundesliga-Aufstieg 2024 maßgeblich bei.

„Paco hat mit seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten große Spuren hinterlassen und einen riesigen Anteil an der Erfolgsgeschichte der SG. Parallel dazu hat er in Bietigheim sein privates Glück gefunden und darüber hinaus zusammen mit Jan Asmuth ein tolles Unternehmen aufgebaut. Daher blicke ich mit einem lachenden Auge nach vorne, weil ich mir sicher bin, dass Paco Bietigheim noch viele Jahre erhalten bleibt“, sagte SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Bundesliga

SG BBM – HSG Wetzlar 27:28, Rhein-Neckar Löwen – SG BBM 36:30, HSV Hamburg – SG BBM (20. Februar, 19 Uhr), SG BBM – THW Kiel (28. Februar, 20 Uhr), VfL Gummersbach – SG BBM (7. März, 19 Uhr), SG BBM – 1. VfL Potsdam (22. März, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM (27. März, 19 Uhr), SG BBM – MT Melsungen (5. April, 19 Uhr), SG BBM – ThSV Eisenach (26. April, 19 Uhr), Füchse Berlin – SG BBM (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – SG BBM (18. Mai, 19 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr. (jüf)