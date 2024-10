Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim ist nah dran an seinem dritten Auswärtssieg, doch nach 60 Minuten setzt sich Favorit MT Melsungen mit 26:24 durch. Weil die Abwehr Dainis Kristopans nicht stoppen kann und der Angriff an Nebojsa Simic scheitert.

Jürgen Frey 05.10.2024 - 22:54 Uhr

Zwei Auswärtssiege hatte die SG BBM Bietigheim in dieser Handball-Bundesligasaison in Potsdam und in Eisenach bereits eingefahren, und auch bei der favorisierten MT Melsungen war das Team von Trainer Iker Romero nah dran an Punkten in fremder Halle. Am Ende unterlag der Aufsteiger vor 3211 Zuschauern in der Rothenbach-Halle in Kassel mit 24:26 (15:13) Toren.