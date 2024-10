35 Minuten lang legt die SG BBM Bietigheim einen leidenschaftlichen Auftritt hin, dann bricht der Aufsteiger in die Handball-Bundesliga völlig ein und kassiert gegen die Füchse Berlin eine 24:38-Packung.

Fünftes Pflichtspiel-Heimspiel für die SG BBM Bietigheim in dieser Saison – fünfte Niederlage: Der Handball-Bundesliga-Aufsteiger verlor vor 2847 Zuschauern in der EgeTrans-Arena gegen Vizemeister Füchse Berlin deutlich mit 24:38 (15:16). „Vor der Pause spielten wir mit Herzblut, das war fantastisch, die zweite Halbzeit dagegen war zum Vergessen“, sagte SG-Rückraumspieler Tom Wolf bei „Dyn“. Beste Werfer seines Teams waren Rechtsaußen Gonzalo Perez (6) und Rückraumspieler Julius Kühn (5). Bei den Füchsen überragte neben Toptorjäger Mathias Gidsel (12) Keeper Dejan Milosavljev. „Wir haben nach der Pause den Motor hochgefahren und konnten davonziehen“, zeigte sich Berlins Linksaußen Tim Freihöfer zufrieden.

Weiter geht es für Bietigheim bereits am Donnerstag (19 Uhr) bei der HSG Wetzlar. Zwei Auswärtssiege in Potsdam und Eisenach hat das Team von Trainer Iker Romero schon einfahren können. Ob es in Mittelhessen zum dritten reicht?

Torschützen

SG BBM Perez 6, Kühn 5, Fischer 3, Wiederstein 3, Pfeifer 2, Wolf 2/2, Claus 1, Nicolaus 1, de la Pena 1.

Füchse Berlin Gidsel 12, Freihöfer 6/3, Langhoff 5, Marsenic 5, Wiede 4, Darj 2, West av Teigum 2, Beneke 1, Grüner 1.

Termine

Pflichtspiele

1. VfL Potsdam – SG BBM Bietigheim 26:28, SG BBM – Rhein-Neckar Löwen 25:33, ThSV Eisenach – SG BBM 32:35, SG BBM – VfL Gummersbach 30:32, SG BBM – ThSV Eisenach (26:31/DHB-Pokal, zweite Runde), MT Melsungen – SG BBM 26:24, SG BBM – TBV Lemgo Lippe 23:28, Frisch Auf Göppingen – SG BBM 30:25, SG BBM – Füchse 24:38, HSG Wetzlar – SG BBM (31. Oktober, 19 Uhr), SG BBM – TSV Hannover-Burgdorf (16. November, 19 Uhr), SG BBM – SC DHfK Leipzig (21. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – SG BBM (1. Dezember, 16.30 Uhr), HC Erlangen – SG BBM (5. Dezember, 19 Uhr), SG BBM – TVB Stuttgart (9. Dezember, 19.30 Uhr), SG BBM – HSV Hamburg (14. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – SG BBM (22. Dezember, 16.30 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – SG BBM (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)