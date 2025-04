Aufsteiger SG BBM Bietigheim hat sich in der Handball-Bundesliga gegen das Spitzenteam MT Melsungen wacker geschlagen, am Ende gab es aber eine 28:32(14:15)-Niederlage. Da der Tabellenvorletzte HC Erlangen dem Spitzenreiter Füchse Berlin ein 31:31 (16:14) abtrotzte, beträgt der Vorsprung der SG BBM auf einen Abstiegsplatz nur noch einen Pluspunkt.

21:21 nach 45 Minuten

„Uns hat zu viel gefehlt, um am Ende gegen ein großes Team wie die MT Melsungen etwas zu holen“, sagte Bietigheims Kapitän Paco Barthe. Seine Mannschaft lag vor der Pause mit 10:8 in Führung, auch nach 45 Minuten war beim Stand von 21:21 noch alles offen. Dann zog das MT-Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo auf 26:21 (51.) davon und brachte den Auswärtssieg sicher nach Hause.

„Wir waren in der Abwehr nicht mehr konsequent genug und haben mit unseren technischen Fehlern die MT zu einfachen Toren eingeladen“, analysierte Barthe. Beste Werfer seiner Mannschaft vor 2614 Zuschauern in der Ege-Trans-Arena waren Linksaußen Till Hermann (6) und Rückraumspieler Maximilian Hejny (5). Für die Nordhessen trafen Nikolaj Enderleit (7) und Erik Balenciaga (6) am besten. Melsungen Keeper Nebojsa Simic hielt stark und zeigte 15 Paraden, SG-Schlussmann Daniel Rebmann hielt zehn Bälle.

Jetzt gegen Eisenach

Für die Bietigheimer geht es erst am 26. April (19 Uhr) daheim gegen den ThSV Eisenach weiter, gegen die Thüringer hatte die SG BBM im DHB-Pokal zu Hause in dieser Saison verloren.

Für die MT wartet am kommenden Wochenende das Final Four um den DHB-Pokal in Köln. Im Halbfinale ist der Bundesligist am Samstag klarer Favorit gegen den HBW Balingen-Weilstetten. Der Zweitligist gewann am Samstag sein Punktspiel gegen den TuS Ferndorf mit 21:18. Das andere Halbfinale bestreiten der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen.

Torschützen

SG BBM Hermann 6, Hejny 5, Barthe 4, Wiederstein 3, Wolf 3, Fischer 2, Perez 2, Kühn 1, Vlahovic 1, de la Pena 1.

MT Melsungen Enderleit 7, Balenciaga 6, Moraes Ferreira 5, Kastening 3/1, Sipos 3, Barrufet 2/1, Ignatow 2, Svensson 2, Kristopans 1, Mandic 1.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Bundesliga

SG BBM – HSG Wetzlar 27:28, Rhein-Neckar Löwen – SG BBM 36:30, HSV Hamburg – SG BBM 37:26, SG BBM – THW Kiel 24:39, VfL Gummersbach – SG BBM 37:27, SG BBM – 1. VfL Potsdam 30:28, TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM 32:18, SG BBM – MT Melsungen 28:32, SG BBM – ThSV Eisenach (26. April, 19 Uhr), Füchse Berlin – SG BBM (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf Göppingen (16. Mai, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – SG BBM (18. Mai, 19 Uhr), TVB Stuttgart – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr), SG BBM – SG Flensburg-Handewitt (29. Mai, 19 Uhr), SG BBM – HC Erlangen (1. Juni, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – SG BBM (4. Juni, 19 Uhr), SG BBM – SC Magdeburg (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)