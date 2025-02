Auch im zehnten Heimspiel gelingt der SG BBM Bietigheim kein Sieg. Beim 24:39 gegen den THW Kiel präsentiert sich der Aufsteiger über weite Strecken wie ein Absteiger.

Jürgen Frey 28.02.2025 - 21:53 Uhr

Dass die SG BBM Bietigheim ausgerechnet gegen den THW Kiel in ihrem zehnten Heimspiel in dieser Saison den ersten Sieg in eigener Halle einführen würde, damit hatten die allerwenigsten gerechnet. Am Ende setzte es für den Aufsteiger in die Handball-Bundesliga gegen den deutschen Meister aber eine mehr als deutliche 24:39(11:22)-Niederlage.