Ein starker Torwart Daniel Rebmann, ein treffsicherer Julius Kühn – und dennoch verliert die SG BBM Bietigheim gegen den VfL Gummersbach mit 30:32. Damit wartet das Team von Trainer Iker Romero weiter auf die ersten Heimpunkte in der Handball-Bundesliga

Auswärts hat die SG BBM Bietigheim in der Handball-Bundesliga bereits zwei wichtige Siege eingefahren, in eigener Halle wartet der Neuling dagegen noch auf den ersten Punkt: Beim 30:32 (14:18) gegen den VfL Gummersbach war die Mannschaft von Trainer Iker Romero aber deutlich näher dran, als bei der Heimpremiere gegen die Rhein-Neckar Löwen (25:33).

„Ich bin sehr stolz auf unser Team, wir haben Gummersbach einen großen Kampf geboten, können mithalten und müssen uns in der Liga nicht verstecken“, sagte Daniel Rebmann. Der Bietigheimer Keeper durfte gegen seinen Ex-Club von Beginn an zwischen die Pfosten – und zeigte 45 Minuten lang eine starke Leistung. Als er etwas nachließ, löste ihn Fredrik Genz ab. 100 Sekunden vor Schluss war die SG auf 29:30 dran.

Doch die abgezockteren Gummersbacher brachten den Sieg vor 2524 Zuschauern in der EgeTrans-Arena nach Hause – wie schon am vergangenen Mittwoch beim TVB Stuttgart (35:28). Bester Werfer für Bietigheim war Rückraumspieler Julius Kühn (9), für Gummersbach trafen Giorgi Zchowrebadse (7) und Kentin Mahe (7/1) am besten.

Für die SG BBM geht es am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem DHB-Pokal-Heimspiel gegen Ligarivale ThSV Eisenach weiter.

Torschützen

SG BBM Kühn 9, Wolf 4/2, Claus 3, Strosack 3, Fischer 2, Perez Arce 2/2, Pfeifer 2, Vlahovic 2, Wiederstein 2, de la Pena 1.

VfL Gummersbach Mahé 7/1, Tskhovrebadze 7, Vidarsson 6, Häseler 3, Pregler 3, Horzen 2, Schluroff 2, Kodrin 1, Milos Vujovic 1.

Termine

Pflichtspiele

1. VfL Potsdam – SG BBM Bietigheim 26:28, SG BBM – Rhein-Neckar Löwen 25:33, ThSV Eisenach – SG BBM 32:35, SG BBM – VfL Gummersbach 30:32, SG BBM – ThSV Eisenach (2. Oktober, 19.30 Uhr/DHB-Pokal, zweite Runde), MT Melsungen – SG BBM (5. Oktober, 20.30 Uhr), SG BBM – TBV Lemgo Lippe (10. Oktober, 19 Uhr), Frisch Auf Göppingen – SG BBM (18. Oktober, 20 Uhr), SG BBM – Füchse (27. Oktober, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – SG BBM (31. Oktober, 19 Uhr), SG BBM – TSV Hannover-Burgdorf (16. November, 19 Uhr). SG BBM – SC DHfK Leipzig (21. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – SG BBM (1. Dezember, 16.30 Uhr), HC Erlangen – SG BBM (5. Dezember, 19 Uhr), SG BBM – TVB Stuttgart (9. Dezember, 19.30 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – SG BBM (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)