Was für ein einseitiges Handballspiel: Aufsteiger SG BBM Bietigheim stand beim VfL Gummersbach von Beginn an auf verlorenem Posten, lag nach 14 Minuten mit 2:10 hinten und unterlag am Ende mit 27:37 (13:21). Mit Abstand bester Mann im Team von Trainer Iker Romero war Gonzalo Perez. Der Rechtsaußen warf 13 Tore, davon sechs Siebenmeter. Für den VfL trafen Ellidi Vidarsson und Miro Schluroff (je 6). „Wir waren heute chancenlos gegen eine super Mannschaft“, räumte Romero ein.

Kein Rückhalt im Tor

Weder in der Abwehr noch im Angriff konnte sein Team mithalten. Die Torwartleistung passte ins triste Bild. Filip Baransic gelangen erst in der Schlussphase drei Paraden, Fredrik Genz hielt keinen einzigen Ball. Auf der Gegenseite kamen Dominik Kuzmanovic und Bertram Obling zusammen auf elf Paraden.

Lesen Sie auch

Durch die Niederlage wartet die SG BBM (8:36 Punkte) nun schon seit zwölf Spielen auf einen doppelten Punktgewinn, den letzten Sieg gab es am 31. Oktober 2024 mit dem 26:21 bei der HSG Wetzlar. Dennoch steht der Neuling immer noch zwei Pluspunkte vor einem Abstiegsplatz – und steht am 22. März (19 Uhr) vor einem Schlüsselspiel. Es geht in der Ege-Trans-Arena gegen Schlusslicht 1. VfL Potsdam (2:38 Punkte), das nach dem Sieg über den TVB Stuttgart (10:34 Punkte) mit neuem Selbstvertrauen am Ball sein wird. „Das ist ein richtiges Finale für uns“, meinte Romero, „da wollen wir unseren ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren.“ Und damit den Glauben an den Ligaverbleib am Leben halten.

Torschützen

VfL Schluroff 6, Vidarsson 6, Köster 5, Vujovic 5/2, Pregler 4, Blohme 3, Häseler 3, Horzen 2, Kodrin 1, Tskhovrebadze 1, Zeman 1.

SG BBM Perez 13/6, Vlahovic 3, Barthe 2, Fischer 2, Hejny 2, Kühn 2, Claus 1, Hermann 1, de la Pena 1.

Rückrunde

Bundesliga

SG BBM – HSG Wetzlar 27:28, Rhein-Neckar Löwen – SG BBM 36:30, HSV Hamburg – SG BBM 37:26, SG BBM – THW Kiel 24:39, VfL Gummersbach – SG BBM 37:27, SG BBM – 1. VfL Potsdam (22. März, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM (27. März, 19 Uhr), SG BBM – MT Melsungen (5. April, 19 Uhr), SG BBM – ThSV Eisenach (26. April, 19 Uhr), Füchse Berlin – SG BBM (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf Göppingen (16. Mai, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – SG BBM (18. Mai, 19 Uhr), TVB Stuttgart – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr), SG BBM – SG Flensburg-Handewitt (29. Mai, 19 Uhr), SG BBM – HC Erlangen (1. Juni, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – SG BBM (4. Juni, 19 Uhr), SG BBM – SC Magdeburg (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)