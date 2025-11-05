Aus der Traum für den TVB Stuttgart von der Teilnahme am Final Four um den DHB-Pokal: Im Achtelfinale ist gegen die SG Flensburg-Handewitt Endstation – 29:36.

Am zweiten Bundesliga-Spieltag hatten die Handballer des TVB Stuttgart bei der SG Flensburg-Handewitt ein überraschendes 29:29 geholt. Am Mittwochabend im Achtelfinale des DHB-Pokals war die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann gegen den gleichen Gegner vor heimischer Kulisse vollkommen chancenlos. Vor 1921 Zuschauern in der Scharrena setzte es ein 29:36 (12:17). „Flensburg hat das sehr gut gemacht und unsere Fehler gnadenlos bestraft. Man hat gemerkt, dass uns mit Max Häfner und Lenny Rubin nach wie vor wichtige personelle Alternativen fehlen“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Der TVB war dem Bundesliga-Tabellenführer aus dem hohen Norden in allen Belangen unterlegen. In der Abwehr waren die Wild Boys viel zu zahm, bekamen zu keinem Zeitpunkt Zugriff. Vorne leistete man sich viel zu viele technische Fehler, auch die Chancenverwertung war mangelhaft. Einzig Linkshänder Kai Häfner konnte mit seinen 13 Treffern (davon acht Siebenmeter) zumindest als Torschütze überzeugen. Für die SG traf Weltklasse-Linksaußen Emil Jakobsen (9/1) am besten.

Misha Kaufmanns Anweisungen halfen nicht. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Auslosung des DHB-Pokal-Viertelfinales (17./18. Dezember) findet an diesem Donnerstag nach der Partie Füchse Berlin gegen ThSV Eisenach statt. Nicht mehr im Topf ist dann auch Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten, der dem THW Kiel nach großem Kampf mit 36:41 unterlag.

In der Liga geht es für den TVB am 13. November (19 Uhr) weiter. Dann steht die Partie bei Kaufmanns Ex-Club Eisenach auf dem Programm. „Jetzt kommen die wichtigen Spiele für uns“, sagte Schweikardt. „Wir sind bereit“, versprach Kai Häfner. Auch wenn an diesem Mittwochabend in der Scharrena wenig darauf hindeutete.

Saison 2025/26

DHB-Pokal-Achtelfinale

TBV Lemgo Lippe – VfL Gummersbach 30:27, HC Elbflorenz Dresden – MT Melsungen 30:32 n.V., Bergischer HC – TSV Hannover-Burgdorf 40:38 n.V., HBW Balingen-Weilstetten – THW Kiel 36:41, HSG Nordhorn-Lingen – SC DHfK Leipzig 27:28, TV Großwallstadt – SC Magdeburg 27:45, TVB Stuttgart – SG Flensburg-Handewitt 29:36, Füchse Berlin – ThSV Eisenach (6. November, 19 Uhr). Viertelfinale: 17. Dezember. Final Four: 18./19. April 2026. (jüf)

TVB Stuttgart

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr). (jüf).