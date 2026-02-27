SG Schozach-Bottwartal: Zweimal Wolfschlugen schlagen

Großer Handball-Abend in der Beilsteiner Langhanshalle: Die beiden Aushängeschilder der SG Schozach-Bottwartal laden am Samstag zum Doppel-Heimspieltag ein. Sowohl die Drittliga-Frauen als auch die Oberliga-Männer empfangen jeweils den TSV Wolfschlugen – und in beiden Fällen reist der Tabellenzweite an.

Den Auftakt machen um 18 Uhr die Frauen von Trainer Michael Walter, ehe um 20:15 Uhr die Männer-Mannschaft von Timo Stauch nachlegt. Passend zu diesem besonderen Spieltag hat sich die SGSB etwas einfallen lassen: Im Rahmen des Family Day erhalten Familien das Kombiticket für beide Spiele zum halben Preis.

Frauen stehen vor schwerer Aufgabe

„Das wird eine richtig schwere Aufgabe“, sagt Frauen-Coach Walter mit Blick auf den TSV Wolfschlugen – und das nicht ohne Grund. Wolfschlugen steht mit 22:8 Punkten fünf Plätze vor den Schozach-Frauen. Zudem ist das Team aus dem Landkreis Esslingen auf allen Positionen stark besetzt, spielt einen schnellen Handball und hatte im Hinspiel ganz klar die Nase vorn. Mit 29:41 Toren mussten sich die Beilsteinerinnen damals deutlich geschlagen geben.

Erschwerend kommt die angespannte Personalsituation hinzu. Definitiv fehlen wird Sophie Räuchle, die sich in den Schlussminuten der Partie in Kappelwindeck einen Kreuzbandriss zuzog. Auch hinter den Einsätzen von Aylin Bornhardt und Paula Hofer stehen krankheitsbedingt große Fragezeichen: Beide konnten die gesamte Trainingswoche nicht absolvieren. Immerhin gibt es für das Duo auch positive Nachrichten: Bornhardt und Hofer wurden für Lehrgänge der U19/U20 beziehungsweise U17/U18-Nationalmannschaft in der ersten Märzwoche eingeladen. Hofer verkündete zudem ihren Wechsel zum Zweitligisten Waiblinger Tigers zur kommenden Saison.

Trotz aller Widrigkeiten gibt Walter die Marschroute klar vor: „Wir wollen es Wolfschlugen so schwer wie möglich machen.“ Seine Mannschaft hat bisher trotz großer personeller Engpässe gegen Top-Teams gut mitgehalten. „Wir wollen das Beste geben.“ Jammern kommt für ihn nicht infrage: „Jetzt gilt es wieder einmal durchzuziehen und Vollgas zu geben.“

Männer sinnen auf Revanche

Auch die Männer haben mit Wolfschlugen noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel setzte es eine deutliche 31:43-Niederlage – damals lief nahezu alles schief. Aktuell steht die Stauch-Sieben mit 19:15 Punkten auf Rang drei der Oberliga, Wolfschlugen liegt mit 20:14 Zählern direkt davor.

Noch neun Spiele sind zu absolvieren, und die Schozach-Männer sind im neuen Jahr bislang ungeschlagen. Entsprechend selbstbewusst geht man in das Duell. „Wir wollen uns deutlich besser präsentieren“, lautet die klare Ansage. Stauch weiß allerdings auch, dass die offensive 3-2-1-Deckung des Gegners seiner Mannschaft nicht unbedingt liegt. In dieser Woche wurde intensiv daran gearbeitet – auch wenn der Coach in dieser Woche beruflich verhindert war.

„Wolfschlugen präsentiert sich auswärts anders als daheim“, weiß Stauch und hofft auf den Heimvorteil in der Langhanshalle. Gelingt die Revanche, würden die Oberliga-Männer in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen.

Neben dem sportlichen Fokus auf Samstag gibt es auch positive Nachrichten in Sachen Personalplanung bei den Männern zu verkünden. „Ich freue mich sehr, dass wir einen Großteil der Spieler von einem Verbleib bei der SGSB überzeugen konnten“, betont Ressortleiter Christoph Hauser. Trotz eines deutlich kleineren Etats und damit verbundener Abstriche bei den Aufwandsentschädigungen hätten die Spieler ohne Murren zugesagt – ein starkes Zeichen der Verbundenheit zum Verein.

Kaderplanung nimmt Form an

Neben Trainer Timo Stauch bleiben auch Cedric Carpouzis, Maximilian Ernst, Maxim Gries, Marco Hornung, Jonas Keller, Fabian Kornmann, Felix Linder, Jan Oßmann, Rico Reichert und Max Schulze an Bord. Zudem wechselt Marc Luga vom A-Jugend-Bundesligateam der SG Pforzheim/Eutingen zur SGSB und verstärkt künftig die Rückraummitte.

Am Samstagabend jedoch zählt zunächst vor allem eines: die doppelte Revanche gegen Wolfschlugen – und ein stimmungsvoller Family Day in der Langhanshalle.