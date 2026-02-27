SG Schozach-Bottwartal Zweimal Wolfschlugen schlagen
Doppel-Heimspieltag der SG Schozach-Bottwartal mit Familien-Tag in der Langhanshalle. Sowohl die Männer als auch die Frauen müssen es mit dem TSV Wolfschlugen aufnehmen.
Großer Handball-Abend in der Beilsteiner Langhanshalle: Die beiden Aushängeschilder der SG Schozach-Bottwartal laden am Samstag zum Doppel-Heimspieltag ein. Sowohl die Drittliga-Frauen als auch die Oberliga-Männer empfangen jeweils den TSV Wolfschlugen – und in beiden Fällen reist der Tabellenzweite an.