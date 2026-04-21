Er besitzt ein Alleinstellungsmerkmal: Evangelos „Laki“ Sbonias ist der einzige Chefcoach, der in seiner Karriere schon die SG Sonnenhof Großaspach und den SGV Freiberg trainiert hat. Kein Wunder, dass er das Regionalliga-Topduell seiner beiden Ex-Clubs an diesem Mittwoch (19 Uhr/Wir-machen-Druck-Arena) auf dem Schirm hat. 3500 Tickets sind schon weg – er selbst kann allerdings nicht live dabei sein. Der 43-Jährige ist als Trainer der U 21 des 1. FC Köln nun schon bald drei Jahre mit seiner Frau und den beiden Kindern (6 und 2 Jahre) in der Metropole am Rhein zu Hause. Und natürlich viel beschäftigt. Der Klassenverbleib in der Regionalliga West ist – mit vielen U-19-Spielern im Team – längst gesichert, zuletzt gab es im Stadtderby gegen Spitzenreiter Fortuna Köln ein 3:0.