SGV Freiberg: „Das war die härteste Vorbereitung meines Lebens

Es ist für einen Fußball-Trainer generell nicht einfach, das richtige Gespür für seine Mannschaft, deren Leistungsvermögen und Befindlichkeiten zu entwickeln. Dafür braucht es in der Regel Zeit. Kushtrim Lushtaku, Chefcoach des Regionalligisten SGV Freiberg scheint über dies besondere Gabe zu verfügen. In der vergangenen Spielzeit übernahm er in der Winterpause für seinen Vorgänger Roland Seitz, der zum FC Homburg gewechselt war den Chefposten beim Wasenclub. Lushtaku führte den Verein nicht nur auf den dritten Tabellenplatz, sondern verbuchte mit 63 Punkten das beste Ergebnis überhaupt. Da hatten sich Mannschaft und Trainer schnell gefunden.

Es wurde eine kurze, erfolgreiche Zweisamkeit, denn in der Sommerpause verließen 15 Akteure den Verein – nur vier Spieler blieben Lushtaku erhalten, darunter der wichtige Baustein Marco Kehl-Gomez. 19 neue Gesichter durfte der Trainer dann in der Vorbereitung begrüßen. Auch wenn es schon oft diverse Umwälzungen gegeben hat bei den Freibergern – so viel Umbruch war noch nie. Da wurde der SGV nur vom Drittligaabsteiger SV Sandhausen getoppt, der noch mehr Veränderung im Kader hatte. „Da machst du dir als Trainer schon so deine Gedanken“, sagt Lushtaku.

Der Trainer hat jetzt sein Wunschteam

Doch statt zu Jammern hat der Coach die neue Lage für sich und seine Idee vom erfolgreichen Fußball genutzt. „Ich wollte mein System verfeinern, mehr Schnelligkeit in den Kader bringen und danach wurden die Zugänge auch ausgesucht“, sagt der 35-Jährige. Oft sei er mit dem Präsidenten Emir Cerkez und dem Sportlichen Leiter Mario Estasi bis 23 Uhr in der Geschäftsstelle gesessen bei der Planung. So viele Spieler zu transferieren sei viel Arbeit. „Das was die härteste Vorbereitung meines Lebens. Auf und neben dem Platz“, sagt Kusthrim Lushtaku. Er hat seine neue Formation hart arbeiten lassen, oft mit zwei Einheiten am Tag. „Ich habe mir immer wieder gesagt, jetzt wird es mein Team, das ich mitaufbauen kann“, sagt er. Lushtaku selbst erzählt, dass er noch detailverliebter, noch fokussierter geworden ist in den vergangenen Monaten. Seine taktische Ausrichtung ist erstaunlich schnell in den Köpfen der neuen Spieler angekommen.

VfB-Leihe will in Freiberg den nächsten Schritt machen. Foto: Pressefoto Baumann

Das spiegeln die ausnehmend starken Ergebnisse in der Vorbereitung wider. Ob die Komplettrunderneuerung geglückt ist, wird sich an diesem Samstag um 14 Uhr beim Saisonstart der Regionalliga Südwest im Heimspiel den den SC Freiburg II zeigen. Die Anhänger können dann beobachten, wie die Abgänge in allen Mannschaftsteilen kompensiert werden konnten. Beispielsweise auf der Torwartposition, wo man für den nach Homburg abgewanderten Michael Gelt drei neue Keeper verpflichtet hat. Das Vertrauen im ersten Spiel erhält Benedikt Grawe, der vom Bahlinger SC nach Freiberg gewechselt ist. Spannend ist auch das Projekt in der Innenverteidigung, dem bisherigen Prunkstück der Freiberger. Yannick Osee ist nach Sandhausen gewechselt, David Pisot in die Co-Trainer-Rolle geschlüpft. Die Nachfolger Tim Schmidt (FC Schalke 04 II ) und Mehdi Hetemaj (SF Lafnitz/Österreich) treten in große Fußstapfen.

Die potenziellen Aufsteiger ärgern

Einen starken Eindruck in der Vorbereitung hinterließ auch Marius Köhl (24/SG Barockstadt) und mit Karlo Kuranyi (VfB Stuttgart II), dem Sohn von Ex-Profi Kevin Kuranyi, steht ein treffsicherer Backup für Torjäger Gal Grobelnik (23) im Kader, der in den Testspielen die meisten Tore erzielt hat. Kusthrim Lushtaku ist froh, dass sein „Leitwolf“ Marco Kehl-Gomez geblieben ist. Der Kapitän geht in seine vierte Saison. „Marco ist ein total wichtiger Spieler, der auf dem Platz meine Vorgaben perfekt weitergibt“, sagt Lushtaku.

Jetzt also die Ouvertüre gegen Freiburg. Der Coach brennt und will seine Motivation auch auf sein Ensemble übertragen. Für einen guten Start spricht, dass nur der Einsatz von Ryan Adigo, der einen Pferdekuss abbekommen hat fraglich ist. Übrigens ein Spieler ganz nach dem Geschmack des Trainers: vielseitig einsetzbar, extrem schnell. Und die Zielsetzung? „Wir wollen alle ärgern, die aufsteigen wollen und einen einstelligen Platz erreichen“, sagt Lushtaku.

Kader, Abgänge und Spielplan des SGV Freiberg

Kader:



Tor: Benedikt Grawe, Mateo Drljo, Ante Eljuga; Abwehr:

Tino Bradara, Jakob Engel, Adam Krstanovic, David Girmann, Tim Schmidt, Tim-Niklas Pietzsch, Ryan Adigo, Mehdi Hetemaj ; Mittelfeld

: Lukas Laupheimer, Leon Petö, Diamant Lokaj, Marco Kehl-Gomez, Melvin Cerkez, Matt Zie, Abou Ballo;. Angriff:

Marius Köhl, Armin Sivic, Karlo Kuranyi, Aris Malaj, Gal Grobelnik

Abgänge:

Hilal El-Helwe, Armend Qenaj, Michael Gelt (alle FC 08 Homburg), Luca Stellwagen (Kickers Offenbach), Frederik Rahn (Eintracht Trier), Dion Berisha (RW Essen); Mike Manegold (Bahlinger SC), Luc Ziegler, David Pisot (beide Karriereende), Yannick Osee, Niklas Tarnat (beide SV Sandhausen), Iosif Maroudis (FC-Astoria Walldorf), Domenico Alberico (Chemnitzer FC), Linus Weik (FC Schalke 04 II), Luca Battista (TSG Balingen), Görkem Koca, Nico Moos, Thomas Bromma (alle Ziel unbekannt) .