Die Stuttgarter Kickers haben sich beim SGV Freiberg schwer getan. Am Ende ergatterten die Blauen immerhin noch einen Punkt.

Die Stuttgarter Kickers haben in der Fremde einen Punkt geholt. Im Spiel beim SGV Freiberg wähnte sich der Gastgeber lange auf der Siegerstraße. In der Nachspielzeit markierte David Tomic doch noch den Treffer zum 2:2-Endstand.

Im Wasenstadion waren die Blauen früh durch Nico Blank in Führung gegangen (7.). Dennis Owusu hatte direkt nach der Pause ausgeglichen (46.), Zeki Görkem Koca brachte die Hausherren gut 20 Minuten vor Schluss in Führung, ehe den Kickers in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Last-Minute-Treffer glückte.

Die Kickers stehen nach zehn Spielen mit 16 Punkten auf Rang sechs der Tabelle.

Wir zeigen die Highlights der Partie hier im Video:

