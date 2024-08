Fußball-Regionalligist SGV Freiberg stellt sich im sportlichen Bereich mit Mario Estasi neu auf und ist im WFV-Pokal eine Runde weiter.

Elke Rutschmann 08.08.2024 - 13:07 Uhr

Eine aufregende Woche liegt hinter dem Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg: Am Dienstag hat Sportdirektor Dieter Gerstung überraschend seinen Vertrag aufgelöst und am Mittwoch hat der Club souverän die Hürde in der dritten Runde des württembergischen Fußball-Verbandspokals souverän genommen sich mit 3:1 (1:0) beim Landesligisten Spvgg Satteldorf durchgesetzt. Die Hintergründe für Gerstungs Abgang sind nicht bekannt. Beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart. Seine Nachfolge als Sportlicher Leiter tritt ab sofort Mario Estasi an, der bislang im Scouting des SGV tätig war. Unterstützt wird er von Vizepräsident Dietmar Ruf und in den organisatorischen und verbandstechnischen Bereichen von Karl-Heinz Zauchner.