Zum 100. Geburtstag gibt es für Attenborough selbstverständlich auch tierische Glückwünsche: Schildkröte Jonathan - deutlich älter als der Forscher - schickt eine Botschaft von der Insel St. Helena.
08.05.2026 - 16:51 Uhr
St. Helena - Zu seinem 100. Geburtstag darf sich der britische Naturforscher David Attenborough auch über tierische Grüße freuen. Das Büro des Gouverneurs der Insel St. Helena teilte auf der Plattform X ein Foto der berühmten 194-jährigen Schildkröte Jonathan. "Herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Runde um die Sonne, junger Mann", heißt es in dem Beitrag.