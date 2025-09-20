„Shesus“ in der Porsche-Arena: Carolin Kebekus in Stuttgart: „Ich bin Gott, ich habe einen Menschen gemacht!“

Mit lautem Knall, himmlischem Chor und „Mutter unser im Himmel“-Einspieler betritt Carolin Kebekus am Freitagabend in der ausverkauften Porsche-Arena die Bühne; ganz in Weiß und offensichtlich gut drauf legt sie von Sekunde eins an los. Heute will sie nochmal alles geben, sagt sie, denn es ist die vorletzte Show ihrer „Shesus“-Tour. Und weil fast das ganze Publikum sofort aufsteht, als es wie bei einem Gottesdienst dazu aufgefordert wird, schiebt sie nach: „Wenn ich irgendwo eine Sekte gründen kann, dann in Stuttgart.“ Dann fegt sie für gut zweieinhalb Stunden im Solo durch alles, was gerade so im Schwange ist – oder wie sie es sagen würde „schwanger ist, war und sein wird“. Einen kurzen Wechsel gibt es nur nach etwa einer Stunde nach der Pause mit ihrem Bruder, dem Comedian David Kebekus (41), der, als Gast im Programm, den Blick zur Abwechslung mal aufs Bruder- und Onkelsein wirft.