Was geschah am . . . 13. Februar 1945? Vor 80 Jahren wurde Dresden im Feuersturm eingeäschert

Dresden war eine der schönsten Städte Europas, doch was zählte das in einem grausamen Krieg? Im Februar 1945 legten britische Bomber das „Elbflorenz“ in Schutt und Asche. Ein angemessenes Gedenken fällt bis heute schwer.