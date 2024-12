Shirin David bringt die „SCHLAU ABER BLOND“-Tour 2025 in die großen Arenen Deutschlands. Die Nachfrage dürfte entsprechend riesig sein. Wer sich vor dem offiziellen Vorverkauf Tickets sichern möchte, kann den exklusiven Pre-Sale nutzen.

So kommt man schon jetzt an Tickets

Shirin David hat auf ihrem Instagram-Kanal angekündigt, dass bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart Karten im Pre-Sale über ihre Webseite verfügbar sind. Dieser begann schon heute Vormittag um 10:00 Uhr und dauert 48 Stunden. Fans müssen lediglich die Webseite shirindavid.com besuchen, um über den dort hinterlegten Link Tickets zu bestellen.

Was kosten die Tickets?

Die Ticketpreise im Vorverkauf liegen zwischen 74,95 Euro und 92,20 Euro. Es gibt insgesamt fünf Kategorien, aus denen Fans wählen können. Zudem kann zwischen Sitz- und Stehplätzen entschieden werden.

Das erwartet die Fans bei der Tour

Mit ihrer „SCHLAU ABER BLOND“-Tour knüpft Shirin David an ihren bisherigen Erfolg an. Ihr neues Album „SCHLAU ABER BLOND“ erscheint am 31. Januar 2025 und liefert den Soundtrack für die große Arenatour. Die Künstlerin wird in 14 Städten auftreten – ein Marathon durch Deutschland, Österreich und die Schweiz innerhalb von 25 Tagen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.