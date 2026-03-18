CDU-Chef Manuel Hagel berichtet von Morddrohungen gegen seine Familie – verzichtet aber auf eine Anzeige. Das kann mehrere Gründe haben – und befördert Spekulationen.
18.03.2026 - 09:49 Uhr
Rund sechs von zehn Politikern in Deutschland sind im Verlaufe ihres politischen Engagements mindestens einmal Opfer von Aggressionen oder sogar von körperlicher Gewalt geworden. Das ergibt sich aus einer Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) aus dem vergangenen Jahr. Beleidigungen, Sachbeschädigungen Drohungen – auch die Drohung mit Mord nehmen laut Studie zu, werden aber nicht gesondert ausgewiesen. Offenbar zählt nun auch Manuel Hagel zu denen, die diese Erfahrung machen mussten.