Das gute Wetter hat den Innenstädten am Black Friday viel Zulauf beschert. Vor allem drei Städte verzeichneten bei den Passantenfrequenzen einen besonders großen Zuwachs.

dpa 02.12.2024 - 12:22 Uhr

Köln - In vielen deutschen Fußgängerzonen ist am sogenannten Black Friday reichlich Betrieb gewesen. Die Zahl der Besucher lag am vergangenen Freitag fast 50 Prozent höher als bei der Rabattaktion im Vorjahr, wie Auswertungen des Datenportals Hystreet zeigen. Das stärkste Plus bei den Passantenfrequenzen wurde demnach in Augsburg (+390 Prozent), Chemnitz (+221) und Rostock (+204) gemessen.