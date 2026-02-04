Beim Leonberger Pferdemarkt steht auch Shopping hoch im Kurs: Beim verkaufsoffenen Sonntag gibt es zwei Bus-Ringverkehrslinien, um die Innenstadt zu entlasten.
04.02.2026 - 16:07 Uhr
Kein Leonberger Pferdemarkt ohne einen verkaufsoffenen Sonntag: Auch in diesem Jahr öffnen die Geschäfte in der Kernstadt am Sonntag, 8. Februar, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern. Auch Gastronomiebetriebe haben unterschiedliche Aktionen und Angebote geplant.