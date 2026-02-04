Beim Leonberger Pferdemarkt steht auch Shopping hoch im Kurs: Beim verkaufsoffenen Sonntag gibt es zwei Bus-Ringverkehrslinien, um die Innenstadt zu entlasten.

Kein Leonberger Pferdemarkt ohne einen verkaufsoffenen Sonntag: Auch in diesem Jahr öffnen die Geschäfte in der Kernstadt am Sonntag, 8. Februar, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern. Auch Gastronomiebetriebe haben unterschiedliche Aktionen und Angebote geplant.

Um am Pferdemarkt-Sonntag ab der Mittagszeit komfortabel von A nach B zu kommen, wird auch in diesem Jahr bei der 333. Ausgabe von Leonbergs „Nationalfeiertagen“ ein Ringverkehr mit Bussen geboten. Dieser verkehrt im Zeitraum von 12 bis 18.30 Uhr zwischen Eltingen, Leo-Center und Altstadt und ist für alle Fahrgäste kostenfrei. Auch am Leonberger Bahnhof – genauer gesagt am dortigen Bussteg 5 – machen die Busse Halt.

Buspendelverkehr zum verkaufsoffenen Sonntag am Pferdemarkt

„Dadurch wird der Verkehr in der Innenstadt entlastet und alle Aktionen – egal ob Einkaufsbummel, kulinarische Stärkung, Guggenmusiktreffen, Pferdeschau und Gespannwettbewerb, Modellbahnausstellung, Vergnügungspark oder Ponyreiten – lassen sich bequem miteinander verbinden“, schreibt die Stadtverwaltung in der dazugehörigen Ankündigung.

Der kostenlose Busverkehr ist in zwei unterschiedliche Ringverkehr-Linien aufgeteilt. Zum einen gibt es den Ringverkehr Eltingen, bei dem die Busse auf folgender Strecke verkehren:

Ausgangs- und Endpunkt ist die Haltestelle Leobad . Wichtig: Hier weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass Besucherinnen und Besucher auf dem Parkplatz „Leobad 2-4“ mit Parkscheibe von 7 bis 23 Uhr maximal acht Stunden lang kostenlos parken können. Die weiteren Haltestellen:

Mörikeschule (Hindenburg-/Bismarckstraße)

Post-/Brennerstraße

Römerstraße (hier ist der Umstieg in den City-Ring möglich)

Leo-Center/Neuköllner Platz (auch hier ist der Umstieg in den City-Ring möglich)

Leonberger-/Wilhelmstraße

Leobad

Zum anderen gibt es den City-Ring. Hier fahren die Busse auf der folgenden Route:

Ausgangs- und Endstation ist der Leonberger Bahnhof (Steg 5) . Die weiteren Stationen:

Törlensweg

Altstadt

Strohgäustraße

Altstadt

Vergnügungspark Steinstraße

Leo-Center/Neuköllner Platz (hier ist der Umstieg in den Ringverkehr Eltingen möglich)

Römerstraße (auch hier ist der Umstieg in den Ringverkehr Eltingen möglich)

Bahnhof

Es ist natürlich auch möglich, mit dem Auto anzureisen, um in Leonberg shoppen zu gehen und den Pferdemarkt zu besuchen: Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem am Leobad, am Bahnhof Leonberg und am Leo-Center.