Frühlingsgefühle pur gibt es am Sonntag, 6. April, beim Ostermarkt in Waiblingen. Kunsthandwerker und Gastronomen geben sich ein Stelldichein, Kinder können basteln und sich schminken lassen. Für den Autoverkehr gibt es zahlreiche Sperrungen.

Endlich kommt ein bisschen Farbe in die Stadt: Der Waiblinger Ostermarkt am Sonntag, 6. April, macht Lust auf das Osterfest und den Frühling. An rund 70 Ständen bieten Kunsthandwerker an dem verkaufsoffenen Sonntag zwischen 11 und 17.30 Uhr auf dem Marktplatz sowie in der Langen und Kurzen Straße kunstvoll verzierte Eier, Naturseifen, handgemachte Kerzen und Schmuckstücke sowie Kunstobjekte an.

Wer nach Ostergeschenken und Dekorativem für Haus und Garten sucht, kann da fündig werden. Bei der Auswahl der Stände habe man besonders auf Qualität, Handarbeit und Regionalität geachtet, heißt es vonseiten der WTM, die das Event veranstaltet und auch einige neue Stände für den Markt ankündigt.

Den Kunsthandwerkermarkt ergänzt ein Krämermarkt auf dem Postplatz – mit allem, was dazu gehört: Haushaltswaren vom Gemüsehobel bis zur Küchenschürze, aber auch Lederaccessoires, Hüte, Taschen und andere nützliche Dinge.

Zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr läuft zudem ein verkaufsoffener Sonntag. Die Waiblinger Geschäfte haben geöffnet und bieten besondere Aktionen und Rabatte an. Buchfreunde werden wohl den Taschenbuchflohmarkt bei Osiander im Marktdreieck ansteuern, das Wein- und Teelädle in der Marktgasse lädt zur Teeprobe. Rechtzeitig zum Start der Radsaison läuft bei Zweirad-Seeger in der Schmidener Straße zwischen 11 und 17 Uhr eine Gebraucht-Fahrradbörse: hier können Drahtesel gekauft, verkauft oder getauscht werden.

Malaktion und Schminkangebot

Die Touristinformation lädt Kinder dazu ein, Eier zu bemalen. Foto: StZ/Clauß

Vor der Touristinformation in der Scheuerngasse läuft zwischen 12 und 17 Uhr eine österliche Malaktion: Unter Anleitung dürfen Kinder hier Styropor-und Holzeier kunstvoll bemalen und den selbst gemachten Osterschmuck dann natürlich auch mit nach Hause nehmen. Die Deko für den Osterstrauß ist dann schon mal gesichert. Bei schlechtem Wetter findet die Ostereier-Malaktion in den Räumen der Touristinformation statt.

Beim Kindersecondhand-Geschäft Pfiffikus in der Schmidener Straße können sich Kinder kunstvoll schminken lassen und mit Glitzertattoos schmücken. Am Postplatz verführt ein Karussell zu Höhenflügen und in den Gassen der Altstadt gibt es bunte Luftballons zu kaufen.

Oberhalb des Beinsteiner Tors bieten mehrere Sportvereine zwischen 12.30 und 16 Uhr Vorführungen und Aktionen für Kinder und Erwachsene an. Zum Beispiel Schnupperkurse im Line Dance. In diesem Jahr ist auch das Spielmobil vor Ort. Hier wird Stockbrot gegrillt. Für die Kleinsten gibt es Spiel- und Malangebote.

Kulinarisches von A wie Afrika bis Z wie Zuckerwatte

Hungrig muss keiner durch die Stadt bummeln – am Marktdreieck fahren Streetfood-Stände Speisen aus aller Herren Länder auf. Die klassische Wurst mit Pommes wird ebenso serviert wie die zu Ostern passenden Maultaschen in verschiedenen Variationen, aber auch Fischbrötchen sowie ungarische, türkische und afrikanische Gerichte. Auf dem Postplatz schmeißen die „Salathengste“ wieder ihren Grill an. Auch der Nachtisch ist gesichert – von Bubble-Waffeln über Crêpes bis zu Zuckerwatte.

So kommt man zum Ostermarkt

Ein kostenloser Bus pendelt zwischen 10.45 und 17.30 Uhr zwischen der Rundsporthalle, der Stadtmitte, dem Ameisenbühl und dem Waiblinger Tor. Der Fahrplan steht unter www.waiblingen.de/ostermarkt. Wegen des Ostermarkts müssen die Buslinien 208 und 218 umgeleitet werden. Daher entfallen bei der Linie 208 in Richtung Galgenberg die Haltestellen Schmidener Straße, Rathaus und Schwanen, in Richtung Bahnhof fallen die Stopps Schwanen, Marktgasse und Schmidener Straße weg. Die Linie 218 in Richtung Wasserstube hält am Sonntag ganztags weder an der Querspange, noch in der Schmidener Straße oder den Hausgärten. In Fahrtrichtung Bahnhof entfallen die Stopps Schmidener Straße und Hochwachtturm. Das Parkhaus am Alten Postplatz bleibt am Sonntag geschlossen, die Marktgarage ist nur über die Schmidener Straße erreichbar.

Der Bereich, in dem der Markt stattfindet, ist von 5 Uhr bis 20 Uhr nicht befahrbar. Anwohner können bei der Touristinfo unter Vorlage ihres Personalausweises ein Ausfahrticket für die Tiefgaragen erhalten.