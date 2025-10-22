Für die lange Einkaufsnacht haben am Freitag 20 Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem lockt die Kulturnacht – mit Taschenlampenführung, Kunstrundgang und Feuershow.
22.10.2025 - 06:27 Uhr
Einkaufen und die Stadt entdecken bis in den späten Abend: Bei der langen Einkaufsnacht am Freitag, 24. Oktober, haben die Geschäfte in Gerlingen bis 22 Uhr geöffnet. Die verlängerten Öffnungszeiten werden kombiniert mit einer Kulturerlebnisnacht, beides stellt die Stadt in Kooperation mit dem Stadtmarketingverein Mein Gerlingen und dem Gesamtelternbeirat auf die Beine.