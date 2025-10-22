Für die lange Einkaufsnacht haben am Freitag 20 Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem lockt die Kulturnacht – mit Taschenlampenführung, Kunstrundgang und Feuershow.

Einkaufen und die Stadt entdecken bis in den späten Abend: Bei der langen Einkaufsnacht am Freitag, 24. Oktober, haben die Geschäfte in Gerlingen bis 22 Uhr geöffnet. Die verlängerten Öffnungszeiten werden kombiniert mit einer Kulturerlebnisnacht, beides stellt die Stadt in Kooperation mit dem Stadtmarketingverein Mein Gerlingen und dem Gesamtelternbeirat auf die Beine.

Los geht es mit der langen Kultur- und Einkaufsnacht um 18.30 Uhr, dann wird der Abend mit dem traditionellen Laternenlauf eingeläutet, der besonders für Kinder ein Highlight werden sollte. Um 19 Uhr nimmt der Bürgermeister Dirk Oestringer Besucher mit auf einen „Schaufenster-Walk“: Bei dem Rundgang führt der Schultes zu mehreren Geschäften und Einrichtungen, die Werke zahlreicher Gerlinger Künstlerinnen und Künstler zeigen. Der Treffpunkt ist an der Stadtbücherei.

Lange Einkaufsnacht und Kulturnacht locken mit großem Angebot

Um 19.30 Uhr präsentiert die Jonglier-AG des Robert-Bosch-Gymnasiums eine Feuerjonglage auf dem Rathausplatz. Außerdem gibt es zahlreiche weitere Angebote zu entdecken:

Bücherflohmarkt mit Bastelprogramm in der Stadtbücherei ab 15 Uhr

Kinderprogramm im Stadtmuseum

Taschenlampenführung durch historisches Wohnhaus

Kunstausstellung im Rathaus

VR-Brillen ausprobieren im Haus der Volkshochschule

Tawashi-Schwämme basteln

Zaubershow

Einblicke in die Tanz-AG der Pestalozzi-Schule

Während der gesamten Veranstaltung gibt es zudem in der Gerlinger Innenstadt immer wieder Livemusik und kulinarische Angebote.

Geschäfte haben bei der langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr offen

Und selbstverständlich geht es bei einer langen Einkaufsnacht auch um das Offensichtliche – eben das Bummeln und Einkaufen. Rund 20 Ladengeschäfte verlängern ihre Öffnungszeiten bis 22 Uhr und haben sich für diesen besonderen Anlass auch selbst Aktionen und Angebote einfallen lassen.