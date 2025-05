In Stuttgart gibt es zahlreiche namhafte Adressen für die schönen und auch kostspieligen Dinge. Einige sind bei nahezu allen Einwohnern der schwäbischen Hauptstadt bekannt, andere dürften so manchem noch neu sein. Wo man in Stuttgart luxuriös shoppen kann:

Mode und Accessoires

Wo man in Stuttgart hochwertige Materialien, Statement-Pieces und Luxusmarken findet:

Wenn Luxus einen Namen hätte, würde er vermutlich Breuninger lauten. Das beliebte Einkaufszentrum ist auch in Stuttgart die Anlaufstelle für Luxusliebhaber. Hier findet sich von hochwertiger Kosmetik über Parfüm bis Kleidung und luxuriösen Accessoires alles, was das Shopping-Herz begehrt. Von Marken wie Balenciaga, Bottega Veneta und Céline bis zu Dior, Gucci und Saint Laurent können hier zahlreiche Designer geshoppt werden.

Marktstraße 1-3

Dorotheen Quartier

Im Dorotheen Quartier, in dem sich auch das Breuninger-Haus befindet, sind weitere Luxus-Stores angesiedelt. Hier findet sich beispielsweise der Porsche Brand Store mit wechselnden Themenwelten und Veranstaltungen. Wer auf der Suche nach der perfekten Uhr ist, wird vielleicht im Rolex Store fündig. Wunderschönen zeitlosen und eleganten Schmuck bekommt man bei Tiffany & Co.

Louis Vuitton

In der Münzstraße in Stuttgart können Luxus-Liebhaber bei Louis Vuitton die nächste Traumtasche, Reisegepäck oder Schuhe finden. Wer den vollen Service wünscht, sollte einen Termin vereinbaren.

Münzstraße 10

Hermès

Hermès verkauft neben den weltbekannten Luxus-Handtaschen auch Parfüms, Kosmetik, Schmuck und Uhren, Tücher, Schuhe sowie Interior-Produkte. Kaufen kann man die Luxusaccessoires in der Stiftstraße in Stuttgart.

Stiftstraße 3a

Uhren Luxus in der IWC Boutique Stuttgart

In der IWC Boutique in der Sporerstraße können Uhrenliebhaber Modelle des Schweizer Luxusuhrenherstellers kaufen. Die Marke vereint die traditionelle Schweizer Uhrmacherkunst mit modernster Technologie und wird von Liebhabern sehr geschätzt.

Sporerstraße 16

Luxusuhren von Omega

Die Uhrenmarke Omega gehört zu den berühmtesten und renommiertesten Uhrenmarken der Welt. Das Schweizer Unternehmen produzierte die Uhr, die von den Apollo-11-Astronauten bei der ersten Mondlandung getragen wurde. Uhren von Omega werden von zahlreichen Prominenten und Politikern geschätzt und gewinnen durch ikonische Träger wie John F. Kennedy, Prinz William oder auch James Bond weiter an Prestige. In Stuttgart wird man in der Omega Boutique in der Stiftstraße fündig.

Stiftstraße 4

Breitling Boutique

Auch das Schweizer Uhrenlabel Breitling steht für sportliche Luxusuhren höchster Qualität. Diese Uhren wurden ursprünglich für die Luftfahrt entwickelt, sind heute aber auch an den Handgelenken berühmter Sportler oder Prominenter wie John Travolta oder David Beckham zu sehen. Die Meisterwerke der Schweizer Uhrmacherkunst können sich Interessierte in der Breitling Boutique auf der Königstraße ansehen.

Königstraße 44

Kutter

Juwelier Kutter auf der Königstraße bietet besondere Schmuckstücke im Luxuspreissegment. Neben handgefertigtem Geschmeide aus Gold und Platin mit Diamanten oder Edelsteinen können Interessierte hier auch Luxusuhren renommierter Marken wie Rolex, IWC, Patek Philippe oder Omega kaufen. Wer auf der Suche nach einem individuellen Schmuckstück ist, kann sich dieses auch anfertigen lassen.

Königstraße 46

Gebrauchte Designerstücke in Stuttgart kaufen

Juwelier Ralf Häffner

Im Watch-Store in der Eberhardstraße werden Luxusuhren von Rolex, Omega, Patek Philippe, Breitling oder auch Audemars Piguet verkauft. Ralf Häffner lässt alle Uhren auf ihre Echtheit und Funktionalität prüfen und stellt seinen Kunden einen Uhrenpass mit einer 1000-tägigen Garantie aus. Das Familienunternehmen blickt auf über 40 Jahre Erfahrung zurück und gewährt mit der eigenen Uhrenmacherei einen Top-Service.

Eberhardstraße 4

Secondhand Designer kaufen

Designer aus zweiter Hand bekommen Luxusliebhaber in der Johannesstraße 85 bei Viva oder bei Frida West in der Hauptmannsreute 20. Hier ergattern Fashion-Fans exklusive Pre-Owned-Teile von Sandro, Michael Kors, Diane von Fürstenberg, Jimmy Choo, Prada und vielen weiteren Designern.

Eppli

Schmuck, Uhren, Kunst und Mode finden Luxusliebhaber auch bei Eppli. Besitzer hochwertiger Stücke haben hier die Möglichkeit, diese zu verkaufen. In den Filialen und bei Auktionen verkauft Eppli dann Luxus-Secondhand-Artikel von Accessoires über Mode und Schmuck bis zu Uhren oder Kunstobjekten. Hier finden sich namhafte Designer wie Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Patek Philippe, Rolex oder Cartier. Das Expertenzentrum finden Kunden am Marktplatz in Stuttgart. Auktionshäuser befinden sich in der Bärenstraße und in der Heilbronner Straße in Leinfelden-Echterdingen. Im Königsbau gibt es Fashion und Accessoires.

Luxuriöse Autos: Die Top-Adressen in Stuttgart

Aston Martin Brand Store in Stuttgart: Kleiner Schlossplatz 11

Porsche Zentrum Stuttgart: Porscheplatz 1

Mercedes-Benz Niederlassung: Mercedesstraße 100

Auto Becker: Lautenschlagerstraße 23a. Modelle von Ferrari, Maserati, Bentley und Lamborghini stehen hier zum Verkauf.

Lamborghini Stuttgart: Motorstraße 38

High-End-Elektronik in Stuttgart kaufen

Bang & Olufsen in den Königsbau Passagen: Königstraße 1a. High-End-Audiogeräte wie Lautsprecher, Fernseher oder Heimkinosysteme. Exklusives Design und herausragende Klangqualität.

Engstler Premium Hi-Fi und TV: Sonnenbergstraße 1. Exklusive Elektronik wie Fernsehgeräte, Lautsprecher und Hi-Fi-Systeme.

Loewe Galerie: Heusteigstraße 40. High-End-Fernseher und Unterhaltungselektronik.

Gehobene Küche in stilvollem Ambiente

Restaurant 5

Minimalistisches und stilvolles Ambiente in der Bolzstraße 8. Moderne Küche vom kreativen Küchenchef Alexander Dinter. Im ersten Stock versammeln sich die Gäste zum Casual Fine Dining. Das Restaurant verfügt über einen Michelin-Stern.

La Brasserie Délice im Althoff Hotel am Schlossgarten

Saisonale Küche auf höchstem Niveau. Das Délice ist bekannt für seine gehobene Atmosphäre mit wenigen Tischen und die persönliche Note durch die exzellente Betreuung des Teams. Ein Stern im Guide Michelin.

Speisemeisterei im Schloss Hohenheim

Für echte Gourmets kommen hier sieben Gänge auf den Tisch. Die historischen Räumlichkeiten des Schloss Hohenheim sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Zwei Michelin-Sterne.

Cube Restaurant im Kunstmuseum Stuttgart

In Top-Lage besticht das Cube nicht nur durch einzigartige Architektur, sondern auch mit einem atemberaubenden Ausblick. Ambitionierte und weltoffene Küche.

Weinstube Schellenturm

Dienstags bis samstags kommen hier regionale Köstlichkeiten auf den Teller und ins Glas. Hier ist nicht nur alles 100 Prozent regional, sondern auch schwäbisch. Hungrige können sich selbst von Maultaschen, Spätzle und Braten überzeugen.

Der Zauberlehrling

Die kreative Küche im Gourmetrestaurant Der Zauberlehrling serviert vier bis sieben Gänge, die frei wählbar sind. Aus regionalen und saisonalen Produkten wird eine modern interpretierte Haute Cuisine umgesetzt. Klassisch-französische sowie asiatische Einflüsse spielen eine Rolle. Auch hier wurde bereits ein Michelin-Stern verliehen.