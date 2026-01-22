Bei kühlen Temperaturen hierzulande kann ab Freitag wieder beobachtet werden, wie Promis in australischer Hitze Haarsträubendes machen, um Essen und Ehre zu bekommen. Wer ist diesmal dabei?
Murwillumbah - Der australische Busch hat ab Freitag wieder ein paar Bewohnerinnen und Bewohner mehr - denn das RTL-Dschungelcamp geht in nächste Runde. Unter anderem werden die frühere Frau von Fußballstar Michael Ballack, Simone Ballack, Schauspieler Hardy Krüger jr. und der Musiker Gil Ofarim ins Camp einziehen, um sich Prüfungen stellen, die in der Vergangenheit mitunter nicht immer leicht zu ertragen waren - auch für die Zuschauenden.