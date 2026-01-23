Wenig Gepäck, aber viel Hoffnung auf das Preisgeld: Zwölf Promis sind bereit, sich den Aufgaben des australischen Dschungels zu meistern. Einer muss sich zusätzlich der Kritik der anderen stellen.
23.01.2026 - 22:36 Uhr
Murwillumbah - Zwölf mehr oder weniger bekannte deutsche Promis sind am Freitagabend in den australischen Dschungel gezogen. Aber noch bevor sie mit dem Helikopter nach Down Under gebracht wurden, drehte es sich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eigentlich nur um einen: den Musiker Gil Ofarim (43).