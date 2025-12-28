52 Jahre nach dem Duell zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs kommt es wieder zu einem Vergleich der Geschlechter. Die aktuell beste Spielerin der Welt verliert gegen die Nummer 671 der Männer.
28.12.2025 - 18:40 Uhr
Dubai - Der Australier Nick Kyrgios hat das mit Spannung erwartete Battle of the Sexes im Tennis gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich in einem wenig spektakulären Show-Event in Dubai mit 6:3, 6:3 gegen die drei Jahre jüngere Belarussin durch.