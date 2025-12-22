Stress, Hektik und ein Glas Alkohol zu viel: An den Feiertagen ist in den Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken oft mehr los als gedacht. Ein Blick auf typische Gründe.
22.12.2025 - 16:32 Uhr
Von wegen stille Nacht: Die Tage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel gelten zwar als ruhig und besinnlich. In den Notaufnahmen der Rems-Murr-Klinken zeigt sich allerdings jedes Jahr ein anderes Bild. Nicht spektakuläre Unglücke, sondern viele kleine Unachtsamkeiten sorgen dafür, dass aus Feststimmung plötzlich ein Klinikbesuch wird.