Die EU verschärft die Regeln für Kinderspielzug. Das ist überfällig, denn im Internet tummeln sich zu viele unlautere Anbieter, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Das Kinderzimmer sollte ein sicherer Raum für unbeschwertes Spielen sein. Doch lauern dort immer mehr unsichtbare Gefahren. Kontrollen haben ergeben, dass in der EU jedes fünfte Spielzeug als gefährlich für das Kindswohl eingestuft wird und deshalb vom Markt genommen werden muss. Probleme bereiten inzwischen nicht nur gesundheitsschädliche Chemikalien, sondern zunehmend auch digitale Technik in sogenannten Smart-Toys. Die kann zum Einfallstor für Datenmissbrauch und versteckte Manipulationen werden.